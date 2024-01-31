Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в области и городе отремонтированы все самые важные магистрали и улицы.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в области и городе отремонтированы все самые важные магистрали и улицы.

РИА «Омск-информ» начинает серию публикаций, посвященных реализации нацпроектов на территории региона. Первый материал будет посвящен реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Этот нацпроект, пожалуй, затрагивает каждого жителя города и области, ведь все мы передвигаемся по дорогам.

В наступившем 2024 году в Омской области продолжится масштабный ремонт дорог, стартовавший шесть лет назад как раз в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нацпроект был инициирован президентом Владимиром Путиным и направлен на повышение качества жизни населения.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по всей стране не только ремонтируются уже существующие дороги, но и строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются инновационные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, а также происходит качественное обновление городского пассажирского транспорта.

А как проходили ремонт, реконструкция и строительство новых дорог в Омской области? Каковы первые итоги реализации, пожалуй, одного из самых масштабных национальных проектов в регионе? Об этом – в нашем материале.

Годы хронического недофинансирования дорожного ремонта привели к тому, что в 2016–2017 годах дороги как непосредственно в областном центре, так и за его пределами находились в крайне удручающем состоянии. Ямы, трещины и выбоины можно было наблюдать не только на второстепенных, но и на самых что ни на есть центральных улицах Омска – проспекте Мира, Красном Пути, Заозерной, Лукашевича, Иртышской Набережной и других. Ямы и выбоины на этих дорогах приходилось экстренно заделывать кирпичами, горожане массово пробивали колеса своих автомобилей, теряли номера и разбивали подвеску.

Не лучшим было состояние трасс и за городом. Доходило до того, что омичи не могли попасть в райцентры – Полтавку, Седельниково, Большие Уки. Дороги размывало, из-за разбитого асфальта каждую весну и осень они превращались в болото, проехать там можно было только на внедорожнике. Очевидно, проблему нужно было решать кардинально, и такое решение нашлось – с 1 января 2018 года по инициативе президента в стране заработал нацпроект «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему омские дороги преобразились самым радикальным образом.

Всего за 2018–2023 годы на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» региону было выделено более 30 млрд рублей, за счет которых было приведено в порядок более 1000 километров дорог в городе и области. За этими сухими цифрами – качественное повышение уровня жизни населения.

Благодаря проведенной работе, практически полностью отремонтированы дороги от Омска до Тары, Муромцево, Полтавки, Одесского, Кормиловки. Обеспечен круглогодичный беспрепятственный проезд до Называевска, Больших Уков, Седельниково, Нововаршавки и Русской Поляны. В городе ремонт затронул большинство дорог с твердым покрытием. Кроме того, повысилась безопасность дорожного движения благодаря новым светофорам, установленным также за счет нацпроекта. Вспомним, как ремонтировали омские дороги, на чем делали акцент и как качественно улучшали дорожную сеть.

Первоочередными и самыми главными задачами реализации нацпроекта в первые два года стало обеспечение беспрепятственного проезда как до райцентров, так и по городу Омску. На эти цели в 2018 году было выделено 2 млрд рублей, в 2019 году объем финансирования увеличился до 3,2 млрд рублей. Главными объектами, которые приводились в порядок в первые два года реализации нацпроекта, стали дороги до отдаленных райцентров.

В частности, в 2018–2019 годах было отремонтировано 38 километров дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка. Эта трасса впервые за долгое время стала проезжей в любое время года. Помимо этого, подрядчики хорошо поработали на дороге Омск – Русская Поляна (привели в порядок 15 км), Омск – Одесское (отремонтировали 23 км) и Омск – Нововаршавка (привели в порядок 10 км).

Кроме того, шел активный ремонт трасс, ведущих на север Омской области, который является туристическим центром региона. За 2018–2019 годы были приведены в порядок 22 километра дороги Омск – Муромцево, почти 30 километров трассы до Тары, 10 километров дороги Тюкалинск – Большие Уки. Это так называемые хребтовые дороги, формирующие каркас дорожной сети региона.

В первые два года реализации нацпроекта активнейшим образом ремонтировались дороги и в Омске. В 2018 году дорожники привели в порядок 42 городских магистрали, в 2019 году – еще 18. Таких темпов ремонта в городе не было, пожалуй, никогда.

Среди самых важных дорог, которые были приведены в порядок в Омске в первые два года реализации нацпроекта – проспект Маркса, улица Красный Путь, улицы Химиков, Л. Чайкиной, 21-я Амурская, Окружная дорога, Лермонтова, Конева, Масленникова, 10 лет Октября.

Главный итог первых двух лет реализации нацпроекта – это обеспечение беспрепятственного проезда как по области, так и по городу.

В последующие три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ставка была сделана не только на количество объектов, но и на их качество. Существенно повысились требования к применяемому дорожниками асфальту, также расширился перечень применяемых технологий дорожного ремонта и непосредственно перечень работ. А использование ресайклеров позволило проводить работы даже на самых сложных, болотистых участках и тех участках, где, по сути, уже и не было дороги как таковой.

Несмотря на пандемию, в регионе в эти годы продолжился ремонт самых важных дорог с применением новых технологий. Так, дорожники привели в порядок еще 74 километра дороги Омск – Тара, 38 километров дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, 58 километров трассы Омск – Муромцево, а также 18 километров трассы Омск – Кормиловка, 10 км дороги Омск – Одесское, 23 километра дороги Омск – Нововаршавка. Впервые начался масштабный ремонт дорог на северо-западе области.

В частности, было отремонтировано 43 километра «убитой» трассы Тюкалинск – Большие Уки и более 30 километров трассы Называевск – Тюкалинск. Помимо этого, в регионе ремонтировали и межрайонные дороги Калачинск – Оконешниково, Калачинск – Черлак, Марьяновка – Шербакуль, Крутинка –Называевск, Горьковское – Калачинск, Горьковское – Алексеевка – Муромцево.

В городе количество отремонтированных дорог за 2020–2022 годы сократилось, но при этом на порядок повысилось качество и объем работ. Ведь помимо замены асфальта при ремонте улиц начали менять бордюры, делать плиточные тротуары, ремонтировать ливневую канализацию, менять светофоры, знаки, остановочные пункты. Самыми важными дорогами в Омске, отремонтированными в «ковидные» годы, стали улицы Орджоникидзе, Панфилова, 1-я Трамвайная, Бархатовой, Сыропятская, Шебалдина, Ленина, Труда, Кемеровская, Жукова. Кроме того, за счет нацпроекта был проведен ремонт Фрунзенского моста.

Также по инициативе президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021–2022 годах проводились работы по установке светофоров на самых аварийно опасных участках дорог в Омске.

Эти объекты появились на перекрестках улиц Красных Зорь – 20-я Линия, Химиков – Коммунальная, Чернышевского – Яковлева, Лермонтова – Богдана Хмельницкого и других.

В минувшем и наступившем годах работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сконцентрированы в основном вокруг реконструкции и строительства новых дорожных объектов. В частности, за счет нацпроекта проводится глобальный ремонт Ленинградского моста в Омске со строительством транспортной развязки на улице 3-я Островская стоимостью более 2 млрд рублей. Ремонт моста завершится уже в мае этого года.

Кроме того, проводится масштабная реконструкция самой загруженной региональной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области на участке с 8 по 28 километр. Стоимость этого объекта также более 2 млрд рублей. На некогда прежде «убитой» трассе проводятся работы по расширению проезжей части до четырех полос с обустройством освещения, разделительной полосы, пешеходных переходов и светофоров. После реконструкции эта дорога, ведущая к райцентрам Горьковское, Нижняя Омка, Кормиловка, Калачинск, а также нескольким базам отдыха, будет соответствовать требованиям первой категории и по сути ничем не отличаться от федеральной трассы.

В 2024 году начнется и глобальная реконструкция Сыропятского тракта на участке от «Бауцентра» до границы города. Восточный выезд из Омска, не ремонтировавшийся с советских времен, будет расширен до четырех полос, там появится освещение, разделительная полоса, также будут обустроены безопасные пешеходные переходы и велодорожки с тротуарами. Работы на этом объекте начнутся уже через пару месяцев.

При этом не завершается и ремонт дорог. В частности, в 2023 году в регионе начат ремонт важной трассы Тара – Усть-Ишим на участке с 133 по 163 километр. И в 2024 году ремонт этой дороги будет продолжен, как и ремонт других важных региональных трасс до Больших Уков, Называевска, Оконешниково, Седельниково и других райцентров. До конца 2024 года в нормативное состояние будет приведено 85 % дорог в омской агломерации (вокруг города) и 50 % дорог в целом по области.

В Омске в 2024 году отремонтируют еще ряд улиц – Омскую, Заозерную, 60 лет Победы, 6-ю Шинную, Маяковского, Коммунальную, Гусарова. Работы на улице Омской начались уже в 2023 году.

Всего в планах до 2025 года – привести в порядок еще 250 километров автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта работа проводится под контролем губернатора Виталия Хоценко, который позитивно оценивает результаты выполнения нацпроекта в регионе.

– Омская область – один из лидеров в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нам удается со значительным опережением сроков справляться с годовым заданием, поэтому Правительство РФ на протяжении ряда лет выделяет нам дополнительные ассигнования, на которые мы в регионе ремонтируем объекты на год вперед. Значение этого нацпроекта трудно переоценить, ведь его цель – создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры, которая способствует развитию экономики и повышению качества жизни граждан. Благодаря реализации национального проекта «БКД», инициированного президентом, мы приводим в нормативное состояние дороги регионального и местного значения, строим мосты, меняем дорожные одежды, обустраиваем тротуары и парковки, обновляем дорожные знаки и светофоры, приводим в порядок подъезды к социальным объектам, решаем задачи развития транспортной логистики, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

К слову, начиная с 2020 года ремонт дорог как в Омске, так и в области идет опережающими темпами. Как правило, дороги ремонтируются на год раньше запланированного срока. А потом по этим новым, приведенным в порядок дорогам ездят новые автобусы и троллейбусы, также закупленные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Начиная с 2020 года парк муниципального транспорта в Омске активно обновляется именно благодаря тому, что средства на эти цели выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2020 году в Омск в рамках национального проекта поступили 20 автобусов большого класса марки «Волгабус», работающих на природном газе, и 33 новых троллейбуса марки «Адмирал». Этот подвижной состав стал работать на впервые открывшихся в Омске магистральных маршрутах № 3, 4 (троллейбусные) и автобусном 22-м маршруте.

В 2021 году в Омск поступили еще 29 троллейбусов марки «Адмирал», которые стали обслуживать магистральные маршруты № 15 и 67. В 2023 году в город поступили еще 20 новых больших низкопольных автобусов марки НефАЗ. Помимо двойного остекления, в салонах этих автобусов уже на заводе были установлены валидаторы. Также в Омск в 2023 году поступили 40 новых троллейбусов марки «Адмирал», которые уже полюбились горожанам.

Но на этом обновление общественного транспорта не закончилось. В частности, в 2024 году в Омск прибудут еще 44 автобуса, работающих на природном газе. На их приобретение из средств нацпроекта будет направлено 760 млн рублей.

Еще одним значимым пунктом в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является создание интеллектуальных транспортных систем. Эти системы предусматривают полную автоматизацию процессов управления дорожным движением в Омске. Можно сказать, что управлять движением на омских дорогах будет нейросеть.

Самостоятельно работать новая система сможет к концу 2025 года и позволит эффективнее управлять транспортными потоками, увеличивать пропускную способность дорог, уменьшать задержки в движении транспорта, повышать качество пассажирских перевозок. Кроме того, интеллектуальная система позволит обеспечить оперативное реагирование и взаимодействие всех городских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах и повысить безопасность дорожного движения.

Как известно, любая дорога – это артерия, обеспечивающая не только передвижение людей, но функционирование всей экономики. Чем более развитая дорожная сеть, чем лучше дороги, тем больше возможностей для развития той или иной территории. Поэтому важность ремонта и строительства дорог трудно переоценить.

На этом фоне реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является стратегической задачей, и с ней в Омской области успешно справляются. Это можно судить по одному из самых важных показателей – количество жалоб жителей области на качество дорог сократилось в разы, а в Омске вовсе сошло на нет. Вместе с улучшением качества дорог повысилось и качество жизни омичей.

– За рулем я уже больше 10 лет, и сравнивая дороги 5 лет назад и сейчас, это просто небо и земля. Дороги действительно становятся качественнее и безопаснее. Конечно, есть ещё над чем работать. Но работа видна. Причем не только в городе. Например, я очень люблю Тару, но раньше дорога туда была отвратительная. Ездить не хотелось совсем, нервы были ценнее. Но сейчас всё изменилось. Да, путь по-прежнему неблизкий, 3 часа все-таки ехать, но теперь это приятное путешествие, — делится мнением омич Александр Доводенко.

При этом жители региона ждут продолжения реализации нацпроекта, который курирует лично президент Владимир Путин. Ведь в регионе нужно еще ремонтировать межрайонные дороги, дороги до сел и поселков, строить новые трассы и реконструировать мосты. Работы еще много, и, без сомнения, она будет продолжаться.