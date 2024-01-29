Омск-Информ
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·Общество

Чиновники заявили, что сегодня же проведут обследование этой территории.
В соцсетях появилась информация о том, что Театральная площадь подверглась атаке вандалов. С благоустроенной территории исчезли подвесные качели, а металлическая урна оказалась разгромлена.
– По указанным в обращении фактам сегодня в 15:00 состоится комиссионное обследование. В составе комиссии будут присутствовать представители УДХБ, ДГХ, Музыкального театра, – сообщили в администрации.
Напомним, летом прошлого года качели уже требовали ремонта. Омичей попросили бережнее относиться к благоустроенным пространствам.
·Общество

Чиновники заявили, что сегодня же проведут обследование этой территории.
В соцсетях появилась информация о том, что Театральная площадь подверглась атаке вандалов. С благоустроенной территории исчезли подвесные качели, а металлическая урна оказалась разгромлена.
– По указанным в обращении фактам сегодня в 15:00 состоится комиссионное обследование. В составе комиссии будут присутствовать представители УДХБ, ДГХ, Музыкального театра, – сообщили в администрации.
Напомним, летом прошлого года качели уже требовали ремонта. Омичей попросили бережнее относиться к благоустроенным пространствам.