Глава дептранса хочет бороться с дефицитом водителей общественного транспорта с помощью вахтовиков.

Глава дептранса хочет бороться с дефицитом водителей общественного транспорта с помощью вахтовиков.

Руководитель дептранса Вадим Кормилец рассказал о способах борьбы с дефицитом водителей общественного транспорта. На сегодняшний день эта проблема существует как на муниципальных предприятиях, так и у частников. В ПП-8 из необходимых 850 человек в настоящее время трудоустроено 697. При этом 60 из них находятся в отпуске и еще 85 – на больничном.

– При подборе водителей ПП-8 будет делать акцент не только и не столько на мужчин, сколько на женщин. При этом формировать графики с учетом индивидуальных пожеланий. Ну, то есть, если человек говорит: «Я работаю на селе, меня устраивает график 5 суток через 2 или 4/3», то нет проблем, – цитирует Кормильца «Топ24».

Глава дептранса отметил, что большая часть кандидатов ушли работать на предприятия оборонного комплекса. Однако в ведомстве планируют сделать акцент на привлечении вахтовиков.

– У них там около 140 тысяч рублей за вахту. Месяц через месяц. То есть по факту 70 тысяч в месяц. У нас сейчас 55 при норме. Мы норму поднимаем до 70. С условиями переработки – до 80 тысяч рублей, 80 на 2 – это 160. Это больше, чем на вахте. Кроме того, на вахте я сомневаюсь, что в свободное время для них устроены домашние условия: кресло, тапочки, любимая жена, шашлыки на даче, – отметил руководитель департамента.

Кроме того, в перспективе на предприятии «Электрический транспорт» хотят ввести стипендии за обучение для водителей трамваев и троллейбусов. В настоящее время для обучения кандидатам необходимо потратить полгода, однако в это время они не получают никакого заработка. На предприятии хотят изменить эту ситуацию и начать выплачивать потенциальным работникам стипендии в размере 20–22 тыс. рублей с дальнейшей гарантией трудоустройства.