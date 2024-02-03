В региональном Минпроме рассказали, какие предприятия занимаются выпуском комплектующих для авиации. Объемы продукции растут.

В региональном Минпроме рассказали, какие предприятия занимаются выпуском комплектующих для авиации. Объемы продукции растут.

В министерстве промышленности Омской области ответили на запрос РИА «Омск-информ» о предприятиях, занимающихся выпуском комплектующих для самолетов. Это особенно актуально на фоне санкций, лишивших российскую авиацию иностранных комплектующих и обслуживания воздушных судов за пределами страны.

По данным ведомства, комплектующие для самолетов изготавливают ОМО им. П.И. Баранова, филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ, ПАО «Сатурн», АО «Высокие технологии», Омское машиностроительное конструкторское бюро, АО «ОНИИП».

- Омские промышленные предприятия производят авиационные двигатели, топливную аппаратуру, системы связи и авионику (пилотажно-навигационные электронные системы на борту воздушного судна), - уточнили в областном Минпроме.

Сейчас вышеперечисленные предприятия наращивают объемы производства.

- Омские заводы набирают работников, проводят модернизацию оборудования с целью увеличения выпуска продукции, которая используется в современной авиационной технике, - добавили в министерстве.

По данным Минтранса РФ, в стране 1302 судна, 1167 из которых – пассажирские авиалайнеры. В 2023 году 76 пассажирских судов, находившихся на технических стоянках за границей, страна потеряла из-за санкций.