Для дальнейшей эксплуатации объектов необходимо провести капремонт инженерных сетей и ликвидировать свалку.

Для дальнейшей эксплуатации объектов необходимо провести капремонт инженерных сетей и ликвидировать свалку.

Победителем аукциона на покупку производственного корпуса на улице 2-я Солнечная стал «Консалтинговый центр – Флэш». В лот входил земельный участок площадью почти 15 тыс. кв. м, склад, административные здания, цеха и гараж общей площадью более 4 тыс. «квадратов».

Во время конкурса стартовая цена контракта увеличилась более чем на 2,5 млн рублей и составила почти 32 млн. За эту стоимость «Консалтинговый центр – Флэш» и приобрел производственный комплекс. В конкурсе принимала участие еще одна омская фирма – «ПГС-Компани».

Однако состояние объектов, проданных на аукционе, плачевное. Для дальнейшей эксплуатации необходимо провести капремонт инженерных сетей, а также ликвидировать скопление мусора на территории.