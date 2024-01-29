Мероприятие посетило более 500 человек, среди которых большая часть — это учащиеся омских вузов, в том числе, Омского ГАУ.

Мероприятие посетило более 500 человек, среди которых большая часть — это учащиеся омских вузов, в том числе, Омского ГАУ.

В Омске прошла межконфессиональная конференция «Сибирь — территория диалога». Гости и участники конференция обсуждали вопросы сохранения традиций разных народов, необходимость патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, сохранения семейных ценностей, а также укрепления межконфессионального взаимодействия.

Открывал конференцию губернатор Омской области Виталий Хоценко. В своей приветственной речи он заявил, что Омская область – это настоящий пример региона этноконфессиональной стабильности и крепкой дружбы между людьми разных национальностей и религий.

Участники мероприятия – представители органов государственной власти, делегаты от национальных объединений и общественных организаций, представители исламского и православного духовенства. Особый акцент в обсуждении ставился на том, что какими бы разными не были народы – все мы едины, и только через познание друг друга мы можем преодолеть существующие различия.

Благодаря участию в мероприятии, обучающиеся Омского ГАУ имели уникальную возможность встретиться с официальными представителями своих стран, чтобы обсудить интересующие их вопросы.

Кутман Джаныбеков и Айгерим Закирова, учащиеся ОмГАУ, активисты межкультурного студенческого центра, приняли участие во встрече с генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Новосибирске Айбеком Айдарбековым и почетным консулом Кыргызской Республики в Омской области - Нурсултаном Исабек уулу, депутатами парламента Кыргызской Республики, а также с президентом Омской областной общественной организации «Содружество кыргызстанцев» Акимбеком Асановым.

– Вчера мы были на встрече с представителями КР, - рассказывает Айгерим Закирова об этой встрече. – Мы обсудили давно волнующие вопросы и проблемы с депутатом Кыргызстана. Были парни с Юридического Факультета, они даже предложили несколько идей в законы Кыргызстана и России. Депутат КР пообещал это всё обсудить с представителями высшего сообщества. Я думаю, такие встречи с мигрантами нужно проводить чаще, потому что живя в чужой стране возникает много проблемных вопросов. Участникам встречи дали визитку почётного консула Кыргызстана в Омской области, чтоб в случае каких либо вопросов звонить ему, чему я очень благодарна. Благодаря, этой встречи у меня появилась мотивация лучше учиться, появились новые цели, и я обязательно достигну их! Всё было очень интересно. Спасибо нашему Университету за такие возможности!

Единственная на уровне региона студентка из Индонезии Рифни Априноер, обучающаяся по программе магистратуры в Омском ГАУ, была удостоена личной встречи с дипломатическим корпусом. Берлиан Хелми, заместитель посла Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь, выразил благодарность руководству Омского ГАУ за заботу, поддержку и возможность получения образования гражданами Индонезии.

– На мой взгляд, мероприятие было интересным, – делится впечатлениями Рифни Априноер. – Это мероприятие может помочь узнать больше о религии, будь то ислам или христианство, людям, которые не знакомы с этими религиями. Участие в этом мероприятии также повышает уровень знаний. Кроме того, как мусульманка, я горжусь и счастлива, что моя религия может быть широко представлена. Помимо этого я счастлива, что смогла встретиться с представителями Посольства Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь. Мы много говорили о моей учебе и о том, почему я выбрала агрохимию и почвоведение в качестве своей специальности. Кроме того, я получила много советов от них. Благодаря этому мероприятию мой круг общения стал немного шире!

Организатором конференции выступило духовное управление мусульман Сибири, правительство Омской области, духовное собрание мусульман России и фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.