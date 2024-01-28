В УФСИН подвели итоги конкурса снежных скульптур, который направлен на повышение настроения заключенных и развитие их творчества.

В УФСИН подвели итоги конкурса снежных скульптур, который направлен на повышение настроения заключенных и развитие их творчества.

В омском УФСИН подвели итоги традиционного конкурса снежных скульптур. Как оказалось, осужденные, отбывающие наказания в омских колониях, очень креативные люди. С первых дней зимы они разрабатывали макеты фигур, продумывали их расположение, готовили каркасы и накапливали снег.

В итоге победу в конкурсе одержала исправительная колония № 7, на втором месте – лечебно-исправительное учреждение № 2, третье место разделили исправительная колония № 9 и лечебно-исправительное учреждение № 10. Заключенные из этих учреждений слепили из снега драконов, кота Матроскина и Деда Мороза, который чем-то похож на охранника УФСИН, находящегося на посту.

Как отметили в УФСИНе, подобные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала осужденных, дают возможность поднять их настроение и получить эстетическое удовольствие от результатов художественного мастерства.