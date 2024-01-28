Фонтан, которому скоро будет 100 лет, находится в удручающем состоянии. Деньги на ремонт композиции собирают среди горожан.

Фонтан, которому скоро будет 100 лет, находится в удручающем состоянии. Деньги на ремонт композиции собирают среди горожан.

В Омске объявлен сбор средств на ремонт одного из старейших городских фонтанов – «Крокодил и лягушки», расположенного возле главного корпуса Омского ГАУ. Фонтан там появился в далеком 1937 году и представляет собой бетонную чашу, на кольце которой сидят пять лягушек, а в самой чаще фонтана лежит бетонный крокодил. В советские годы фонтан несколько раз ломался, его ремонтировали, но в итоге он все равно пришел в негодность и уже давно не работает. При этом сам объект является популярным местом для фотосессий, в том числе и молодоженов.

И вот теперь на платформе публичных пространств «Делай город» появился проект «Реконструкция фонтана «Крокодил и лягушки». Каждый омич может оказать помощь проекту. Инициатором сбора средств выступила компания «Восток-Сервис». Пока на ремонт уникального фонтана омичи собрали 3,5 тысячи рублей.