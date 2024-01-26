Омск-Информ
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·Политика

Константин Книс назначен советником губернатора. Ранее он был руководителем УФСИН по Омской области. 
У губернатора Омской области Виталия Хоценко появился новый советник. Эту должность занял Константин Книс, сообщила РИА «Омск-информ» пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
Ранее Константин Книс был руководителем УФСИН по Омской области. Эту должность он покинул в конце прошлого года, на временно исполняющим обязанности главы регионального УФСИН был назначен Алексей Турбанов.
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·Политика

Константин Книс назначен советником губернатора. Ранее он был руководителем УФСИН по Омской области. 
У губернатора Омской области Виталия Хоценко появился новый советник. Эту должность занял Константин Книс, сообщила РИА «Омск-информ» пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
Ранее Константин Книс был руководителем УФСИН по Омской области. Эту должность он покинул в конце прошлого года, на временно исполняющим обязанности главы регионального УФСИН был назначен Алексей Турбанов.
2230