Особенно затруднено движение в центре города. Усугубляют ситуацию ДТП. А ведь омичи еще не поехали на хоккей.

Особенно затруднено движение в центре города. Усугубляют ситуацию ДТП. А ведь омичи еще не поехали на хоккей.

Вечером пятницы пробки на омских дрогах достигли 10 баллов. Усугубил ситуацию с заторами затяжной снегопад, который обрушился сегодня на город.

Затруднено движение на улицах Жукова, Думская, 10 лет Октября, Красных Зорь, Пушкина, Ленина, Гусарова, Интернациональная, Фрунзе, Герцена, Масленникова, 3-я Енисейская, на части Перелета, Крупской, Красный Путь, проспект Маркса и других.

Также к этому часу на дорогах произошло несколько аварий. ДТП зафиксированы на метромосту, Комсомольском мосту, проспекте Мира и других.

Стоит сказать, что омичи еще массово не поехали на хоккей, поэтому пробки никуда не денутся. Можно предположить, что не все болельщики успеют к началу сегодняшнего матча.