Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные.
Омские синоптики рассказали о погоде, которая ожидает жителей региона в конце января. Сегодня на территорию области пришло потепление до –2…–7 °, местами, правда, холоднее – до –12 °. Также в регионе начался снегопад, однако, по информации экспертов, завтра осадки прекратятся.
– В субботу, 27 января, циклон начнет заполняться, количество осадков уменьшится. Температура воздуха ночью –15…–20 °, местами до –10 °, днем –9…–14 °. В Омске ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью 7–12 м/с, днем 5–10 м/с. Температура ночью –16…–18 °, днем –11…–13 °, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
28 января в области похолодает до –13…–18 °, ночью температура опустится до –23…–28 °, при натекании облачности до –18 °. Такая погода прогнозируется и на начало рабочей недели.