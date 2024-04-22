Вчера температура была на 0,6 градуса выше, чем в 1920 году.

Вчера температура была на 0,6 градуса выше, чем в 1920 году.

В минувшее воскресенье температура в Омской области побила более чем 100-летний рекорд. В Омске было +28,6 градуса, это на 0,6 градуса выше, чем в 1920 году, когда синоптики зафиксировали предыдущий рекорд.

Как рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, самая высокая температура вчера была в Саргатском районе. Столбик термометра показывал +30 градусов.

Однако сегодня ночью через регион проходил холодный фронт. Температура понизилась на севере области до –1…+3 градусов, на остальной территории – до +5…+11 градусов. Днем будет +13…+18 градусов, в северных районах – не выше +7 градусов.