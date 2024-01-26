Дикое животное случайно забежало в огород частного дома. Пресечь вторжение хозяин-уголовник решил негуманным способом.

Дикое животное случайно забежало в огород частного дома. Пресечь вторжение хозяин-уголовник решил негуманным способом.

В Марьяновском районе завели уголовное дело на 33-летнего местного жителя за жестокое обращение с животным. В начале декабря в деревне Александровке в огород сельчанина случайно забежала косуля. Хозяин дома натравил на нее свою собаку – охотничьего дратхаара. Раненую косулю добил обухом топора, тушу разделал, а мясо животного съел.

Как выяснилось, это был еще не предел цинизма.

– Вышеуказанные действия мужчина, а потом и его сожительница снимали на камеру мобильного телефона в целях демонстрации охотничьих навыков своей собаки для потенциальных покупателей щенков. Снятое видео он перекинул своему знакомому, приобретавшему у него щенков, – рассказали в прокуратуре Омской области.

Житель Александровки уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности. В его арсенале и преступления против личности, и кражи, и управление автомобилем в состоянии опьянения. Уголовное дело на него завели после того, как кадры жестокого обращения появились в соцсетях.

Прокуратура Марьяновского района постановление о возбуждении дела признала законным и обоснованным. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход расследования прокуратура держит на контроле.

Живодеру может грозить до 5 лет лишения свободы.