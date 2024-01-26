Омск-Информ
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·Спорт

Лучшие фигуристы страны съедутся на соревнования в декабре. Но официально об этом еще не объявлено.
Чемпионат России по фигурному катанию – 2024 будет проходить в Омске. Об этом генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «РИА Новости». Определили и даты соревнований – 25–29 декабря. Но официально Федерация фигурного катания России об этом еще не объявила.
Напомним, о такой возможности заговорили после того, как на «G-Drive Арене» в прошлом году провели второй этап Гран-при России по этому виду спорта. На выступления фигуристов в короткой программе пришло 8,5 тыс. зрителей, в произвольной – 9,5 тысячи. Многие участники этапа отметили высокий уровень организации соревнований в Омске.
В прошлом году чемпионат России прошел в Челябинске.
2205
·Спорт

Лучшие фигуристы страны съедутся на соревнования в декабре. Но официально об этом еще не объявлено.
Чемпионат России по фигурному катанию – 2024 будет проходить в Омске. Об этом генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «РИА Новости». Определили и даты соревнований – 25–29 декабря. Но официально Федерация фигурного катания России об этом еще не объявила.
Напомним, о такой возможности заговорили после того, как на «G-Drive Арене» в прошлом году провели второй этап Гран-при России по этому виду спорта. На выступления фигуристов в короткой программе пришло 8,5 тыс. зрителей, в произвольной – 9,5 тысячи. Многие участники этапа отметили высокий уровень организации соревнований в Омске.
В прошлом году чемпионат России прошел в Челябинске.
2205