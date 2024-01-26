Жулики разработали новую схему обмана и теперь пытаются «развести» омичей с помощью нашумевшего сериала.

Жулики разработали новую схему обмана и теперь пытаются «развести» омичей с помощью нашумевшего сериала.

Мошенники разработали новую схему обмана и запустили пирамиду по мотивам нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Теперь жулики распространяют омичам ссылки на сайт с кадрами из сериала и предлагают сделать взнос в криптовалюте, примерно от 10 долларов. Взамен они получат токены, которые ипользуются внутри проекта. Токены, по версии мошенников, растут каждый день до 25 %. Чем больше будет людей в проекте, тем быстрее взлетит криптовалюта. Организаторы гарантируют, что точно дадут заработать всем участникам. И каждый сможет вырасти «от простого пацана до авторитета».

По словам замуправляющего Отделением Омск Банка России Натальи Стрельниковой, псевдопроект не имеет никакого отношения к создателям нашумевшего сериала.

– Людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Но как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. Предугадать, когда именно это случится, нереально. Этот проект – классическая финансовая пирамида. А найти преступников будет практически невозможно, они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится, так как криптовалютные кошельки анонимны, – отметила Стрельникова.

Жителям города напомнили, что привлекать деньги инвесторов могут только финансовые организации, у которых есть лицензия Банка России.