Турнир состоится 2 февраля в спорткомплексе «Красная звезда». У омичей еще есть шансы приобрести билеты.

Турнир состоится 2 февраля в спорткомплексе «Красная звезда». У омичей еще есть шансы приобрести билеты.

В Омске на очередном турнире промоушена Александра Шлеменко SFC-9 зрителей ожидают не только захватывающие поединки. Также для собравшихся выступит известная российская певица Юлианна Караулова. Лауреатка «Золотого граммофона» и финалистка «Фабрики звезд – 5» известна по композициям «Ты не такой», «Просто так», «Внеорбитные» и другим.

А в программе самого турнира запланировано 12 боев. В главном из них в октагон выйдут боец STORM Shlemenko Fight Team Александр Подмарев и иранец Хосейн Хелали.

Со-главный поединок также будет интернациональным. В нем встретятся еще один участник STORM Shlemenko Fight Team новосибирец Андрей Пуляев и бразилец Велдон Сильва де Оливейра.

Турнир SFC-9 пройдет 2 февраля в манеже спорткомплекса «Красная звезда», начало в 18:00. У желающих посетить соревнования еще есть возможность купить билеты.