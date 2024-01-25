Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников рассказал о средних зарплатах в разных сферах.

Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников рассказал о средних зарплатах в разных сферах.

Сегодня на пресс-конференции министр промышленности и научно-технического развития Андрей Посаженников назвал размеры зарплат в омской промышленности. По его словам, в среднем эта сумма составляет 66 тыс. рублей в месяц. На предприятиях ОПК зарплаты выше, но там и работы значительно больше.

– Средняя зарплата в омской промышленности – 66 тысяч рублей, на предприятиях ОПК доходит до 90 тыс. рублей. Но в целом, если у ребят есть желание и силы трудиться, есть возможность заработать до 150–200 тыс. рублей. Предприятия оборонной промышленности у нас сегодня законодатели мод, поскольку им требуются кадры, – сказал Посаженников.

По словам министра, в ИТ-сфере сотрудники получают чуть выше, чем в промышленности. Средняя зарплата колеблется в пределах 75 тыс. рублей.

– До айтишников промышленные предприятия чуть-чуть недотягивают, – констатировал Посаженников.

При этом и на производстве, и в ИТ-компаниях одинаково высокая потребность в кадрах.