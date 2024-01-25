Это стало основанием для обращения прокуратуры в суд. Чиновники компенсируют мальчику моральный вред.

Это стало основанием для обращения прокуратуры в суд. Чиновники компенсируют мальчику моральный вред.

Жительница Горьковского района обратилась в местную прокуратуру. Ее несовершеннолетнему сыну-инвалиду по закону положено каждый год предоставлять техническое средство реабилитации. Но аппарат в последний раз выдавался еще в 2021 году. Спустя год он пришел в негодность и потребовался новый.

В сентябре 2023 года ребенок получил аппарат – после того, как прокуратура оказала необходимую правовую помощь.

– Нарушение сроков предоставления технического средства реабилитации привело к тому, что весь период ожидания ребенок не мог самостоятельно и полноценно передвигаться, что снизило его жизненный уровень, отрицательно сказалось на его здоровье и эмоциональном состоянии. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения прокуратуры в суд с иском о взыскании с регионального отделения фонда в пользу несовершеннолетнего компенсации причиненного морального ущерба, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Требования прокурора суд удовлетворил.