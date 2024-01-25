В последний месяц прошлого года на охотников Омской области было составлено 72 административных протокола.

В последний месяц прошлого года на охотников Омской области было составлено 72 административных протокола.

В декабре прошлого года сотрудники Минприроды провели почти 1600 рейдов для пресечения и выявления нарушений законодательства об охоте. В результате надзорных мероприятий было составлено 72 административных протокола, большая часть из которых – за нарушение правил охоты.

Кроме того, в последний месяц прошедшего года были установлены факты добычи 2 косуль в Саргатском районе. Также охотники застрелили 1 лося и 2 косуль в Муромцевском районе, 2 косуль в Шербакульском районе и 1 косулю в Омском районе.

Все материалы проверок были переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.