Эксперты не одобрили сметную стоимость дополнительных работ, и теперь чиновники могут за них не платить.
В мэрии Омска прокомментировали отрицательное заключение госэкспертизы, которое получил проект строящейся школы в микрорайоне Серебряный Берег. Оказалось, экспертов не устроила смета на дополнительные работы.
– Отрицательное заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выдано в части проверки достоверности определения сметной стоимости на дополнительные объемы подземных демонтированных конструкций. Демонтаж данных конструкций закончен, и на дальнейшее строительство объекта данное отрицательное заключение не оказывает влияния, – пояснили в мэрии.
На основании экспертизы департамент строительства теперь может не платить подрядчику за эти дополнительные демонтажные работы. При этом чиновники до сих пор рассматривают возможность расторжения контракта.