Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Его разрабатывали сразу четыре компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Омска.
Проект школы в микрорайоне Серебряный Берег получил отрицательное заключение «Государственной экспертизы Омской области». Накануне сведения об этом появились на сайте ГИС ЕГРЗ.
Проектную документацию готовили омское ООО «Сибизыскания», ижевское ООО ПФ «ЗСК-проект», Санкт-Петербургское ООО «Инженерно-Строительное Управление» и московское ООО «Капитал Развитие». Последняя компания выступает также генеральным подрядчиком строительства школы. С ней заключили контракт на 1,1 млрд рублей.
Отметим, что школу начали строить в ноябре 2022 года, но уже через год работы приостановили. В мэрии заявили, что подрядчик выбивается из графика. Подрядчик ответил, что мэрия не заплатила за работу. После этого городские власти отметили, что вынуждены принять решение о расторжении контракта.
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·Экономика/Бизнес

Его разрабатывали сразу четыре компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Омска.
Проект школы в микрорайоне Серебряный Берег получил отрицательное заключение «Государственной экспертизы Омской области». Накануне сведения об этом появились на сайте ГИС ЕГРЗ.
Проектную документацию готовили омское ООО «Сибизыскания», ижевское ООО ПФ «ЗСК-проект», Санкт-Петербургское ООО «Инженерно-Строительное Управление» и московское ООО «Капитал Развитие». Последняя компания выступает также генеральным подрядчиком строительства школы. С ней заключили контракт на 1,1 млрд рублей.
Отметим, что школу начали строить в ноябре 2022 года, но уже через год работы приостановили. В мэрии заявили, что подрядчик выбивается из графика. Подрядчик ответил, что мэрия не заплатила за работу. После этого городские власти отметили, что вынуждены принять решение о расторжении контракта.
1638