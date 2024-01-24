Естественная убыль населения в минувшем году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 13,2 %.

Естественная убыль населения в минувшем году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 13,2 %.

По данным Омскстата, с января по ноябрь 2023 года в Омской области родились 14 020 человек. За те же одиннадцать месяцев умер 21 831 житель региона.

То есть за счет естественной убыли число омичей сократилось на 7 811 человек. Как сообщают статистики, она замедлилась на 13,2 % по сравнению с 2022 годом.

Больше всего детей (1 536) родилось в августе. Самая высокая смертность наблюдалась в мае – 2 032 человека. Меньше всего рождений и смертей в регионе было в феврале – 1 175 и 1 778 соответственно.