Омск-Информ
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·Политика

На этот раз мошенники стали рассылать сообщения от имени главы омского Минимущества.
Глава регионального Минимущества Евгений Козлов сообщил о мошенниках, которые прикрываются его именем. Злоумышленники создают фейковые аккаунты с именем министра и общаются с его коллегами.
– Обращаю внимание: я номер телефона не менял, в мессенджерах пишу только со своего телефона. В соцсетях мои аккаунты являются официальными. Будьте бдительны, верьте только официальным источникам и каналам. Не отвечайте на подозрительные сообщения. Если есть сомнения, звоните мне, – заявил Козлов.
Ранее с подобной проблемой столкнулся глава Минобра Иван Кротт.
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·Политика

На этот раз мошенники стали рассылать сообщения от имени главы омского Минимущества.
Глава регионального Минимущества Евгений Козлов сообщил о мошенниках, которые прикрываются его именем. Злоумышленники создают фейковые аккаунты с именем министра и общаются с его коллегами.
– Обращаю внимание: я номер телефона не менял, в мессенджерах пишу только со своего телефона. В соцсетях мои аккаунты являются официальными. Будьте бдительны, верьте только официальным источникам и каналам. Не отвечайте на подозрительные сообщения. Если есть сомнения, звоните мне, – заявил Козлов.
Ранее с подобной проблемой столкнулся глава Минобра Иван Кротт.
2593