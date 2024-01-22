Настоящий глава ведомства призвал омичей и коллег быть бдительнее и перепроверять подозрительную информацию.
Министр образования Омской области Иван Кротт предупредил о мошенниках, которые рассылают фейки от его имени. Как сообщает чиновник, это уже не первый инцидент.
– Мошенники создают фейковые аккаунты с моим именем, ведут переписку с коллегами и раздают задания. Поясняю: я номер телефона не менял, если пишу в мессенджерах, то только со своего. В соцсетях мои аккаунты официальные, их невозможно перепутать с фейковыми, – отметил Кротт.
Ранее сообщалось, что в Telegram появился фейковый аккаунт министра труда Омской области Владимира Куприянова. Омичам также писали от имени министра энергетики и ЖКК Владимира Шнипко, министра строительства Александра Рашко, министра спорта Ивана Колесника и экс-главы Минздрава Александра Мураховского. Лжеминистр экономики Анна Негодуйко даже похитила у местной жительницы 1,6 млн рублей.