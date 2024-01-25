В День студента Оксана Шумакова поздравила университетское сообщество и пожелала быть настойчивыми в получении новых знаний.

В День студента Оксана Шумакова поздравила университетское сообщество и пожелала быть настойчивыми в получении новых знаний.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова обратилась с поздравлением к омским студентам. В своем обращении она подчеркнула, что система университетского образования в России является гордостью и национальным достоянием, а традиции национальной высшей школы богаты яркими датами. Среди них - День студента, как один из самых любимых и почитаемых и студентами, и преподавателями.

- Поздравляю всё университетское сообщество, тех, кто учит, передает бесценные знания и опыт, и тех, кто учится, с праздником - Днем студента! Это праздник энергии, молодости, оптимизма, - отметила ректор Оксана Шумакова в своем поздравительном обращении. Студенческие годы - прекрасная и очень ответственная пора в жизни каждого человека, когда определяются приоритеты, принимаются самостоятельные решения, меняются планы, формируется окружение из преподавателей, наставников, сокурсников, друзей.

В заключение своего поздравления Оксана Шумакова пожелала омским студентам быть настойчивыми в получении новых знаний и по окончании вуза быть востребованными в профессии.