Алеся Григорьева с семьей сидит без света уже больше шести часов. Они оплатили задолженность, но подключить обратно дом пока никто не спешит.

Алеся Григорьева с семьей сидит без света уже больше шести часов. Они оплатили задолженность, но подключить обратно дом пока никто не спешит.

Сегодня около 11:00 в доме экс-депутата Законодательного Собрания, общественницы и многодетной матери Алеси Григорьевой, которая живет в поселке Северо-Любинском Любинского района, без предупреждения отключили электричество. Семья, в которой шестеро детей, осталась без отопления и возможности приготовить еду. Заряжать телефоны тоже негде.

– Приготовить обед мы уже не можем. В доме начинает падать температура. Телефон разряжается. Начинаем сливать воду из батарей. Готовимся к тому, что комнатные цветы замерзнут. Домашним кошкам тоже придется ощутить последствия произвола коммунальщиков, – рассказала Григорьева в своем ТГ-канале.

Спустя несколько часов выяснилось, что причина отключения в задолженности – 3466 рублей. Семья платила за электричество в последний раз 25 декабря и о долге не знала. Супруг Алеси уже обратился в прокуратуру, а потом вызвал участкового, чтобы составить протокол. Задолженность омичи погасили, как только узнали о ней.

– Ждем, когда бригада подключит наши провода. Тем временем дом остывает. Надеемся, что они успеют подключить до наступления полного охлаждения дома. В прошлый раз, когда мы вместе с Вами оплачивали задолженность по электричеству для многодетной семьи в деревне Авлы нашего Любинского района (в которой отобрали детей за отключение света и тепла), подключение произошло через несколько дней после полного погашения задолженности, – рассказала общественница.

Если подключение затянется, семья намерена просить у органов власти предоставить им временное жилье, где отопление есть.