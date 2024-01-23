Работники крупных компаний не желают заниматься поисками нарушителей на концертах и спортивных мероприятиях. Повезло,что не было ЧП.

Работники крупных компаний не желают заниматься поисками нарушителей на городских концертах и спортивных мероприятиях. Повезло,что не было ЧП.

На сегодняшнем заседании комитета горсовета Омска по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты обсудили безопасность на массовых мероприятиях. По словам первого заместителя директора департамента общественной безопасности Александра Аллеса, поисками нарушителей занимаются в том числе и народные дружинники. Благодаря общим усилиям, все 2556 мероприятий в прошлом году прошли без эксцессов.

Депутат Алексей Саяпин уточнил число дружин в Омске. Как оказалось, сейчас действует 64 такие организации, 13 из которых – студенческие объединения, остальные – представители КТОСов, в основном из числа активных пенсионеров. Судя по всему, представители крупных компаний, куда обращаются сотрудники департамента общественной безопасности, игнорируют призывы вступить в число добровольных блюстителей порядка.

– В основном у нас работают студенческие и ктосовские дружинники. По каждому патрулированию составляются графики. Плюс крупные организации создают на своей базе дружины. Мы с удовольствием будем привлекать их на охрану общественного порядка, – сказал первый заместитель директора департамента общественной безопасности Омска.

При этом Александр Аллес дал понять, что этот фронт работ прикрывают представители частных охранных предприятий, которые дежурят на общегородских спортивных и развлекательных мероприятиях на безвозмездной основе.