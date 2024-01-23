Блогера Мальвину возмутило, что пенсионеры получают слишком много. Правда, когда возмутились уже обычные люди, девушка извинилась.

Блогера Мальвину возмутило, что пенсионеры получают слишком много. Правда, когда возмутились уже обычные люди, девушка извинилась.

Блогер из города Бердска Мальвина, которая называет себя «будущим мэром Новосибирска» предложила сократить пенсии. Соответствующее видео девушка опубликовала в соцсетях.

– Уменьшайте пенсии в 2 раза. Это что такое? Они получают по 10 тыс. рублей в месяц. Мы можем посчитать, сколько пенсионеров. Это ж можно пустить на развлечения для молодежи, создать какие-нибудь классные клубы, где можно и прийти, и потанцевать, и классно время провести. Ну реально, зачем? Что им нужно? Давайте сократим реально пенсии, я прям очень прошу как будущий мэр Новосибирска. Хотя Москва пусть получает. Там можно в ЦУМ сходить. Но в других городах зачем эта пенсия нужна?

Пользователи соцсетей возмутились словами «будущего мэра». После волны негодования девушка извинилась и заявила, что «ударилась головой» в детстве, упав с горки.