Работы проведут во всех округах. Дорожники также запланировали посыпание тротуаров и остановок песком.

Работы проведут во всех округах. Дорожники также запланировали посыпание тротуаров и остановок песком.

В мэрии рассказали, на каких улицах Омска сегодня будут бороться с сугробами, колеями и наледью сотрудники УДХБ. Работы запланированы во всех городских округах.

В Кировском округе вывезут снег с улиц Крупской (от бульвара Архитекторов до Дмитриева) и 60 лет Победы (от Суворова до Транссибирской). Наледь с помощью грейдера уберут на Лукашевича, Волгоградской, Центральной, Южной, 60 лет Победы. На бульваре Архитекторов, Транссибирской, Конева, Граничной, 22 Декабря песком посыпят тротуары и остановки.

В Ленинском округе наледь снимут с проезжей части улиц Карлова, Добролюбова, Светловской, дороги от Черлакского тракта до Гашека (остановка «Янтарная»). Тротуары и остановки посыпят песком на улицах 1-й Красной Звезды, Светловской, Машиностроительной, Шаумяна. Уборка планируется на Иртышской набережной, в сквере на площади Серова.

В Октябрьском округе от снега очистят Космический проспект (от остановки «Почта» до Окружной дороги). Наледь снимут на улицах Пархоменко и Харьковской. Обработка противогололедными материалами тротуаров и остановок планируется на 5-й Кордной, Промышленной, 5-й Рабочей, Кирова, 15-й Рабочей.

В Советском округе снег вывезут с разворотной площадки на улице Бархатовой. От наледи очистят поселки Береговой и Николаевка. Обработка противогололедными материалами планируется на Бархатовой, Менделеева и Красном Пути.

В Центральном округе снег уберут с подъездных путей к госпиталю МВД (от 2-й Кольцевой), с улицы Арнольда Нейбута (от Богдана Хмельницкого до 4-й Линии), с дороги к горсовету (Думская, 1). Грейдер пройдет также по подъездным путям к госпиталю МВД и по Арнольда Нейбута. На 24-й Северной, Багратиона, Омской, Гагарина и Добровольского планируется обработка противогололедными материалами тротуаров и остановок.