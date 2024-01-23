Землеустроительный факультет продолжает выезды в колледжи для информирования студентов о специальности и профильных направлениях подготовки.

Землеустроительный факультет продолжает выезды в колледжи для информирования студентов о специальности и профильных направлениях подготовки.

Одна из встреч состоялась со студентами Омского строительного колледжа. Мероприятие открыла декан землеустроительного факультета Ольша Долматова, которая рассказала о родном отраслевом многопрофильном вузе с богатейшей историей и традициями, уникальной территории аграрного университета – «легких города Омска», направлениях подготовки и специальности факультета, особенностях приемной кампании 2024, количестве бюджетных и коммерческих мест, а также особой квоте.

О профессии специалиста по землеустройству и кадастрам, учебном процессе, научной и воспитательной работе, профессорско-преподавательском составе, достижениях кафедры землеустройства рассказала заведующая кафедрой Лариса Гилёва, которая пригласила потенциальных абитуриентов на профильные направления подготовки.

Студенты группы Б-21ЗИК по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» Валерий Гавриленко и Константин Сырых пригласили студентов строительного колледжа на имиджевые мероприятия факультета, среди которых ближайшие активности «Будь здоров», «Золотые умы Земфака», рассказали об условиях проживания в общежитии, удобном расположении магазинов, поликлиники, научной библиотеки на территории университета.

Одна из студенток БПОУ ОО «Омский строительный колледж», говоря о прошедшей встрече, отметила, что подобные встречи проходят регулярно, и благодаря им она уже приняла для себя решение – продолжить обучение в Омском аграрном университете.