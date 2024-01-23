За последний месяц прошлого года изменилось и количество предложений об аренде такой недвижимости.

За последний месяц прошлого года изменилось и количество предложений об аренде такой недвижимости.

В декабре в Омске количество предложений о продаже торговых помещений снизилось на 31 %, на 11 % реже стали публиковать и предложения об аренде такой недвижимости.

При этом приобрести торговые площади в Омске можно дешевле, чем в других городах. Квадратный метр недвижимости в регионе обойдется в 54 тыс. рублей. Дешевле ее можно приобрести только в Кирове (53 тыс.) и Брянске (48 тыс.) В Москве стоимость «квадрата» составляет 484 тыс., в Сочи – 258 тыс., в Санкт-Петербурге – 256 тыс.

– За год предложение как на рынке продажи, так и аренды торговой недвижимости значительно сократилось – нехватка площадей привела к росту стоимости квадратного метра на 12 и 8 % по сегментам соответственно, – рассказала руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ Виктория Сафронова.

Спрос на приобретение торговых площадей в Омске за год снизился на 1 %, на аренду – на 5 %.