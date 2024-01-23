Омск-Информ
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·Общество

Это позволит снизить количество автобусов, которые не смогут выехать на маршруты из-за технических неисправностей.
Из-за сильных перепадов температур в Омске усилили контроль за состоянием общественного транспорта. Это позволит снизить количество автобусов, которые не смогут выехать на маршруты из-за технических неисправностей.
– На всех участках предприятия усилен входной контроль при возвращении автобусов в парк по окончании смены: выполняется экспресс-диагностика электрооборудования, узлов и агрегатов, проверяется состояние горюче-смазочных материалов. Все выявленные неисправности оперативно устраняются, и подвижной состав готов к утреннему выходу на маршруты, – рассказал директор ПП № 8 Марат Саликов.
Новая партия транспорта, которая поступила в Омск в конце прошлого года, уже удачно прошла эксплуатационные испытания. 
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·Общество

Это позволит снизить количество автобусов, которые не смогут выехать на маршруты из-за технических неисправностей.
Из-за сильных перепадов температур в Омске усилили контроль за состоянием общественного транспорта. Это позволит снизить количество автобусов, которые не смогут выехать на маршруты из-за технических неисправностей.
– На всех участках предприятия усилен входной контроль при возвращении автобусов в парк по окончании смены: выполняется экспресс-диагностика электрооборудования, узлов и агрегатов, проверяется состояние горюче-смазочных материалов. Все выявленные неисправности оперативно устраняются, и подвижной состав готов к утреннему выходу на маршруты, – рассказал директор ПП № 8 Марат Саликов.
Новая партия транспорта, которая поступила в Омск в конце прошлого года, уже удачно прошла эксплуатационные испытания. 
2527