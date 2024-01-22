На границе перевозимый им груз задержали и вернули в Омск. Такая же участь постигла и коллегу перевозчика, который вез в Казахстан конину.

На границе перевозимый им груз был задержан и возвращен в Омск. Такая же участь постигла и коллегу перевозчика, который вез в Казахстан конину.

К административной ответственности привлекли перевозчиков, пытавшихся вывезти из Омской области мясную продукцию. Их машины сотрудники Россельхознадзора по Омской области задержали в ППУ «Черлакский» и «Одесский».

На грузы не было сертификатов Таможенного союза, без них перемещение через границу невозможно.

– В первом автомобиле, перемещавшемся по маршруту Омск – Павлодар, гражданин Республики Казахстан перевозил готовые мясные продукты в количестве 500 кг. Во втором автомобиле из Калачинского района в Кокчетав осуществлялась перевозка конины в количестве 20 кг, – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

Перевозка мяса и конины запрещена, поэтому более полтонны продукции вернули на место погрузки.