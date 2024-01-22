В этом году регион увеличил количество поступлений в консолидированный бюджет РФ на 6,6 %.

В этом году регион увеличил количество поступлений в консолидированный бюджет РФ на 6,6 %.

В 2023 году Омская область направила в консолидированный бюджет РФ 309 млрд рублей. Это на 6,6 % больше, чем в 2022 году. В федеральный бюджет из региона поступило 104 млрд рублей, рост составил более 1 %, в территориальную казну – 205 млрд.

– Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации на 93,2 % сформированы такими источниками, как акцизы на подакцизные товары, их доля 44,8 %, в том числе акцизы на нефтепродукты – 39 %, налог на добавленную стоимость – 21,9 %, налог на доходы физических лиц – 15,1 %, налог на прибыль – 11,4 %, – отметили в УФНС по Омской области.

Кроме того, поступления по налогам на доходы физических лиц выросли на 116 %, на прибыль – на 108,1 %, на акцизы – на 106,3 %, на добавленную стоимость – на 101,7 %, на имущество – на 121,1 %.