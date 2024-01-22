Омск-Информ
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·Политика

По словам мэра, горожане стали реже жаловаться на неубранный снег, а жалобы на автобусы и маршрутки продолжаются.
Мэр Сергей Шелест сделал выговор своему заместителю Владимиру Куприянову во время аппаратного совещания. Причиной стала неудовлетворительная работа общественного транспорта в Омске.
– Если тема уборки снега идет на спад, то сообщений по теме транспорта меньше не становится: регулярно получаю их в социальных сетях и через Службу обращений граждан. Не вижу должной вовлеченности руководителя направления в свой вопрос, – отметил глава города.
Шелест поручил организовать в паблике администрации во «ВКонтакте» единый канал для сбора жалоб на транспорт. Куприянов, по словам мэра, сам проедет по проблемным маршрутам.
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·Политика

По словам мэра, горожане стали реже жаловаться на неубранный снег, а жалобы на автобусы и маршрутки продолжаются.
Мэр Сергей Шелест сделал выговор своему заместителю Владимиру Куприянову во время аппаратного совещания. Причиной стала неудовлетворительная работа общественного транспорта в Омске.
– Если тема уборки снега идет на спад, то сообщений по теме транспорта меньше не становится: регулярно получаю их в социальных сетях и через Службу обращений граждан. Не вижу должной вовлеченности руководителя направления в свой вопрос, – отметил глава города.
Шелест поручил организовать в паблике администрации во «ВКонтакте» единый канал для сбора жалоб на транспорт. Куприянов, по словам мэра, сам проедет по проблемным маршрутам.
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