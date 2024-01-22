Омск-Информ
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·Общество

Заслуженный врач РФ, а также омский акушер-гинеколог Александр Плисецкий ушел из жизни 20 января. С ним простятся завтра.

Стала известна дата прощания с акушером-гинекологом, заслуженным врачом РФ Александром Плисецким.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, церемония прощания состоится в Омске завтра, 23 января, с 12:00 до 14:00 часов в траурном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208в.

Напомним, Плисецкий скончался 20 января после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 69 лет.

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·Общество

Заслуженный врач РФ, а также омский акушер-гинеколог Александр Плисецкий ушел из жизни 20 января. С ним простятся завтра.

Стала известна дата прощания с акушером-гинекологом, заслуженным врачом РФ Александром Плисецким.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, церемония прощания состоится в Омске завтра, 23 января, с 12:00 до 14:00 часов в траурном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208в.

Напомним, Плисецкий скончался 20 января после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 69 лет.

1465