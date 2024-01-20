Трагедия случилась сегодня. Александр Плисецкий долгое время болел. Ему было 69 лет.

Трагедия случилась сегодня. Александр Плисецкий долгое время болел. Ему было 69 лет.

Сегодня, 20 января, в Омске после тяжелой продолжительной болезни скончался заведующий гинекологическим отделением, а также врач – акушер-гинеколог Александр Плисецкий. Ему было 69 лет.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, Плисецкий проработал в БСМП № 1 33 года. С июня 1990 года возглавлял гинекологическое отделение. Он является заслуженным врачом РФ и заслуженным работником здравоохранения Омской области.

– Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества. Александр Витальевич – настоящий фанат своего дела, он всегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, милосердия и мудрости. Он был талантливым врачом, ответственным руководителем, человеком с высокими душевными и этическими качествами, – добавили в ведомстве.

Время и место прощания будут известны позже.