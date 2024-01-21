Омск-Информ
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·Общество

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней. Температура не будет опускаться ниже –18 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник температура в Омской области поднимется до –10...–15 градусов, а местами будет –5. В некоторых районах синоптики обещают изморозь и гололедицу.
Во вторник ожидается небольшой снег и туман. Изморозь и гололедица сохранятся. Температура будет колебаться от –8 до –18 градусов.
Среда пройдет без существенных осадков. Температура составит –11...–16 градусов. В отдельных районах все еще будет наблюдаться туман, изморозь и гололедица.
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·Общество

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней. Температура не будет опускаться ниже –18 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник температура в Омской области поднимется до –10...–15 градусов, а местами будет –5. В некоторых районах синоптики обещают изморозь и гололедицу.
Во вторник ожидается небольшой снег и туман. Изморозь и гололедица сохранятся. Температура будет колебаться от –8 до –18 градусов.
Среда пройдет без существенных осадков. Температура составит –11...–16 градусов. В отдельных районах все еще будет наблюдаться туман, изморозь и гололедица.
1676