Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней. Температура не будет опускаться ниже –18 градусов.

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней. Температура не будет опускаться ниже –18 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник температура в Омской области поднимется до –10...–15 градусов, а местами будет –5. В некоторых районах синоптики обещают изморозь и гололедицу.

Во вторник ожидается небольшой снег и туман. Изморозь и гололедица сохранятся. Температура будет колебаться от –8 до –18 градусов.

Среда пройдет без существенных осадков. Температура составит –11...–16 градусов. В отдельных районах все еще будет наблюдаться туман, изморозь и гололедица.