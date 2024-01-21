В последний раз его видели в Ленинском округе в поселке Армейском. В полицию обратился его отец.

В последний раз его видели в Ленинском округе в поселке Армейском. В полицию обратился его отец.

В Омской области пропал 30-летний Магомед Магомедов. Как сообщили в полиции, 17 января он заехал в поселок Армейский и поставил грузовой автомобиль на стоянку. После этого его местонахождение неизвестно.

В полицию с заявлением о розыске обратился отец мужчины. Правоохранители осуществляют комплекс оперативных мероприятий, выясняют места возможного появления гражданина.

Приметы пропавшего: рост 160–165, плотное телосложение, темные волосы. Был одет в черную куртку и черную вязаную шапку.

Тех, кому известно местонахождение Магомеда Магомедова или что-то, что поможет разыскать его, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-902-822-67-63 или 102.