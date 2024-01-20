С таким предложением выступили в Минтруде. Однако поправка будет действовать только при увольнении.

С таким предложением выступили в Минтруде. Однако поправка будет действовать только при увольнении.

Минтруд РФ выступил с предложением о компенсации работы в выходные и праздничные дни. Однако распространяться это будет только при увольнении сотрудника, сообщили в пресс-службе ведомства.

– Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни, – добавили в Минтруде «Интерфаксу».

Поправка будет работать только тогда, когда работодатель не выплачивал сотруднику за работу в выходные и праздники. Вариант компенсации должен будет выбрать сам работник – либо дополнительные дни отдыха, либо оплата за отработанные дни.