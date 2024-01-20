Сегодня новогодние деревья научились утилизировать с пользой. В Омске им дают полноценную вторую жизнь.

Сегодня новогодние деревья научились утилизировать с пользой. В Омске им дают полноценную вторую жизнь.

Завершились новогодние праздники, и омичи начали массово выбрасывать елки. Практически в каждом дворе города наблюдается одна и та же картина – лесные красавицы находят свое пристанище в мусорных контейнерах и сугробах рядом с ними. Есть и те, кто выбрасывает елки из окон и с балконов своих квартир.

Сколько сосен, елей и пихт было продано населению перед Новым годом, доподлинно неизвестно. По одним данным – это 4 тыс. деревьев, по другим – 2500. Но ясно одно: рано или поздно все они окажутся на улице. Вот, казалось, и сказке конец, но не спешите с выводами. За последние годы в Омске придумали, как дать новогодним деревьям вторую жизнь.

Мы подробно разобрались в этом вопросе и узнали, как утилизируют «бэушные» елки, что из них делают и можно ли наладить выращивание и переработку новогодних деревьев, вообще не нанося вреда природе.

Вариант № 1. Елки в обмен на лавочки и саженцы

По данным Главного управления лесного хозяйства Омской области, в 2023 году лесхозы заготовили к Новому году 2400 елок, реализовано было 1864 дерева. Непроданные шесть сотен ждет сожжение. Это основной способ уничтожения «лишних» деревьев, которые вырубают в рамках мероприятий по прореживанию лесных посадок.

Между тем в Омске уже не первый год работают пункты приема новогодних деревьев. Сразу после праздников заработали более 10 таких пунктов, в основом на Левобережье. Организацией этих пунктов занимается СТЦ «Мега» в рамках проекта «Давай переработаем».

– Принося елку в пункт сбора или привозя в «Мегу», омичи дают новогодним деревьям вторую жизнь, – говорит и.о. руководителя отдела по улучшению потребительского опыта в «Мега Омск» Юрий Волков. – Деревья мы переработаем в щепу и передадим ее в питомник «Кедротека» и Большереченский зоопарк. В прошлом году мы собрали 1730 деревьев.

За сданные елки предусмотрены призы. Главный – малые архитектурные формы из переработанного пластика и 10 саженцев. В прошлом году такие «плюшки» достались двору по адресу: бульвар Архитекторов, 3/8. Его жители собрали 155 деревьев – отличный результат!

Сами пункты сбора елок – это обычные контейнерные площадки с местами хранения крупногабаритных отходов. Такие можно организовать в любом дворе.

– Любой желающий может организовать пункт самостоятельно. Для этого необходимо подготовить специальное место и согласовать его с местным ТСЖ или УК и далее связаться с нами. После старта проекта неравнодушные жители города организовали более 10 пунктов самостоятельно. Таким образом, пункты появились в каждом округе города, – отметили в «Меге».

Омичам, которые хотят организовать подобные пункты приема елок и получить за их сдачу призы, нужно поторопиться – уже после 22 января елки с этих площадок начнут вывозить. Затем все вывезенные деревья переработают в щепу.

Вариант № 2. Игрушки из елок

Как сообщил РИА «Омск-информ» директор регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит» Карен Егоян, все вывезенные из города елки будут переработаны. Основной наплыв деревьев ожидается после Крещения.

– Омичи выбрасывают елки вплоть до апреля. Мы каждый год вывозим деревья после новогодних праздников со всех площадок накопления крупногабаритных отходов. И этот год не является исключением, – говорит Карен Егоян. – Непригодные деревья будут переработаны в щепу, которая пойдет на отсыпку дорог на мусорных полигонах. У нас есть шредеры, которые применяются для измельчения елок.

А вот из пригодных деревьев после сортировки будут изготовлены брелоки и фоторамки. Их подарят детям, участвующим в конкурсах рисунков, проводимых «Магнитом». Проект поддерживают региональное министерство природных ресурсов и экологии, а также Всероссийское общество охраны природы.

Вариант № 3. В зоопарк

«Бэушные» елки в виде щепы и цельных деревьев в этом году получит и Большереченский зоопарк. Вопреки распространенному мнению, в корм животным деревья не используются. Звери любят играть с елками и соснами. Особый интерес к ним проявляют алтайские маралы и северные олени.

– По сути, в пищу деревья из обитателей зоопарка никто не использует. В основном животные устраивают игрища, – рассказали в Большереченском зоопарке. – Зубр агрессивно бодает елки, леопарды предпочитают обдирать кору когтями и чесать бока о ветви. Некоторые птицы обдирают лапы елок и пытаются выложить себе укрытие. Ветки получили даже сурикаты – они обожают перебирать все своими лапками.

Играть с елками также любят грозные африканские львы. Так, лев Крис обожает, когда еловыми ветками ему чешут бока, а лев Зевс предпочитает играть с лапником. А вот верблюды, гуанако и лошади к елкам оказались абсолютно равнодушны.

В зоопарке попросили жителей Большеречья и соседних районов не заваливать учреждение новогодними деревьями. Обитателям достаточно тех, что передаст «Мега».

Вариант № 4. Елка в кадке

Создатель проекта «Кедротека», экоактивист Максим Чапов много лет занимается выращиванием саженцев хвойных деревьев и заложил уже не одну лесную делянку. «Кедротека» охотно принимает щепу из переработанных елок, которая используется для мульчирования почвы при выращивании саженцев. Посыпанные щепой делянки не зарастают сорняками, на них лучше удерживается влага. Так что погибшие деревья помогают вырасти новым саженцам.

– Мы принимаем щепу после переработки от «Меги». Ее к нам привозят в мешках. Щепа нужна на плантациях саженцев – она мешает расти сорнякам, удерживает влагу в почве, – пояснил Максим Чапов.

Активисты еще не израсходовали прошлогодние запасы щепы, поэтому в этом году будут принимать ее впрок.

Руководитель «Кедротеки» также предложил инновационный подход к выращиванию новогодних деревьев – в кадках. Тогда и вопрос утилизации отпадет сам собой.

– Есть альтернатива вырубкам новогодних деревьев – это живые елки в кадочках, которые весной можно высадить в открытый грунт, – говорит эксперт.

Новогодние деревья в кадках высотой до метра можно было бы брать напрокат к празднику, а потом возвращать обратно в «Кедротеку». Ведь не у каждого есть возможность посадить и вырастить дерево.

– Да, такое арендное дерево обойдется дороже, чем купленная елка. Даже если за саму аренду мы не будем брать денег. Во-первых, доставка. Привезти-отвезти елку в кадке весом 30–35 килограммов нужно будет на автомобиле. Это около 1000 рублей. Плюс нам нужно иметь прохладный склад с температурой чуть выше нуля. Так что если это все делать масштабно, то нужна служба доставки елок, нужен механизм возврата елок обратно, это требует инвестиций, и до конца не ясно, будет ли такая услуга востребована в Омске, – признал Максим Чапов.

«Кедротека» могла бы организовать продажу жизнеспособных омских елей высотой 30–40 см в стаканчиках по цене 350 рублей за штуку, но неизвестно, насколько эта услуга окажется востребованной и будет ли она вообще необходима омичам. Те елки в стаканчиках, которые продавали перед праздником в крупных сетевых магазинах, не жизнеспособны. В Омск они «приезжают» уже мертвыми. Постояв 2-3 недели в квартире, деревца окончательно отмирают.

Повернуться к природе лицом

Очевидно, что в ближайшее время омичи не откажутся от живых новогодних елок. Поэтому вопрос совершенствования утилизации таких деревьев будет оставаться актуальным. Время, когда их выбрасывали на мусорные площадки, а потом закапывали на свалках, уже прошло. Из «бэушных» деревьев можно сделать много полезного – от щепы до игрушек и сувениров.

Тем, кто призывает отказаться от вырубок елок, сосен, пихт и перейти на искусственные деревья, нужно понять, что изготовление и утилизация пластиковых елок – это сложный и дорогостоящий процесс. И вредит он экологии не меньше, чем вырубки. Кстати, специально перед Новым годом елки никто не спиливает – эти деревья все равно бы вырубили при прореживании делян.

А вот сжигание нераспроданных перед праздником деревьев вызывает большие вопросы. Почему бы Главному управлению лесного хозяйства по примеру «Меги» не организовать переработку елок в щепу, которой потом можно было бы отсыпать делянки с саженцами? Государство у нас много говорит об экологии, об экологическом воспитании и прочих важных вещах. Почему бы не начать с себя?

Интересно и предложение «Кедротеки» по выращиванию новогодних елок в кадках. Да, вряд ли это будет широко востребовано в рамках всего города. Но для людей, которые хотят заботиться об экологии, сервис по прокату новогодних деревьев был бы актуален.

Одним словом, есть много современных способов обращения с деревьями – от их выращивания в кадках до утилизации на сувениры. Причем в Омске есть люди и организации, готовые заниматься этими вопросами. Нужно просто им немного помочь.