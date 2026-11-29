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Девятиклассникам добавили еще один допуск к ОГЭ – с весны 2028 года им придется проходить обязательное устное собеседование по истории. Отменять или заменять собеседование по русскому языку при этом не собираются. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости.

– Первое обязательное устное собеседование по истории для девятиклассников состоится во втором полугодии 2027/2028 учебного года. Ежегодно его будут проходить около полутора миллионов школьников – и мы хотим, чтобы экзамен стал для них не стрессом, а разговором о своей стране, – сказал Кравцов.

Сдавать историю школьники будут в своей школе, а по итогам испытания получат зачет или незачет. Сейчас экзамен тестируют в отдельных школах и проверяют сразу три возможные схемы – от бумажных заданий с учителем истории до компьютерной версии без дополнительных вопросов.

Окончательную модель ведомство отработает весной 2027 года вместе с учителями-практиками. Демонстрационные варианты и порядок проведения обещают опубликовать до 1 сентября 2027 года. Кроме того, в будущем Рособрнадзор обсудит с экспертным сообществом необходимость ввести устный экзамен по истории и в 11-х классах.

Напомним, что сдавать историю в устной форме с 2028 года будут ученики девятых классов – новый обязательный экзамен станет формой допуска к ОГЭ. О введении аналогичного испытания для одиннадцатиклассников речи пока не идет, а итоговое собеседование по русскому языку сохраняется.