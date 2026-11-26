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В селе Рощино Горьковского района Омской области ввели карантин по бешенству – заболевание подтвердилось у животного. Указ об ограничениях подписал губернатор Виталий Хоценко, карантин будет действовать до 22 января 2027 года.

Очаг инфекции находится в самом селе, а неблагополучная зона охватывает территорию радиусом 900 метров вокруг него. На весь период карантина запрещен ввоз, вывоз и перемещение животных, восприимчивых к вирусу.

Также под запрет попали выставки, ярмарки и любые мероприятия с участием скота и домашних питомцев. Посторонним доступ на территорию зараженного хозяйства закрыт.

Кроме того, ввели мораторий на отлов диких животных для пополнения коллекций зоопарков – исключение сделано только для случаев, предусмотренных ветеринарным законодательством. Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофу.