Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

Более 60 тысяч школьников Омской области стали участниками профориентационных мероприятий проекта «Билет в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.

К профориентационной работе подключены ученики 6–11 классов. В проект также пришли 653 новых педагога, а партнерская сеть пополнилась девятью организациями. Пять новых партнеров – медицинские учреждения, среди них клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева, больница скорой медицинской помощи и медико-санитарная часть № 9.

Осенью на 28 площадках прошло более 250 профессиональных проб, всего в проекте проведено 140 профессиональных проб. Экскурсии на предприятия и в организации посетили более 2 тысяч школьников. К проекту подключены Омский государственный технический университет, аграрный, педагогический университеты и университет путей сообщения, а также колледжи и техникумы. Тематика проб – искусственный интеллект, цифровые сервисы, инженерные, транспортные и аграрные специальности, педагогика и рабочие профессии.

– В 2026 году проведение профессиональных проб на базе лабораторий омских вузов и учреждений СПО позволило объединить ресурсы высшей и средней профессиональной школы в единую экосистему. Для школьников региона это открыло прямой доступ к уникальной научно-технической базе, – рассказала методист отдела профориентационной работы центра опережающей профессиональной подготовки Ксения Гусевская.

Этапы проекта рассчитаны на весь учебный год: продолжается набор обучающихся, профессиональные пробы и экскурсии. Приоритет региональной команды – закрепить отношения с новыми работодателями.