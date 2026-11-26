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В Омске метромост будет охранять курганская фирма. Управление дорожного хозяйства подписало контракт с ООО «Подразделение транспортной безопасности «Орион» – компания стала единственным участником торгов. Договор заключен по начальной цене 18,9 млн рублей.

Год охраны метромоста и подходов к нему обойдется дороже, чем прежде: раньше такие услуги стоили 15,1 млн рублей. Новый контракт действует с 22 декабря до 21 декабря 2027 года. «Орион» уже выполняет аналогичные услуги, так что объект ему знаком.

Дежурная группа следит за автомобилями и пешеходами с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования. Кроме того, охранники проводят досмотры, выявляют нарушителей и подозрительные предметы. С прошлого года в их обязанности входит и наблюдение за появлением беспилотников: заметив дрон, сотрудники сообщают заказчику и правоохранительным органам.

Каждый сотрудник дежурной смены обеспечен резиновой дубинкой, наручниками, электрошокером, телефоном, радиостанцией, биноклем, металлодетектором и газоанализатором паров взрывчатых веществ.