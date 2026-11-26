Сотрудники сети АЗС «Газпромнефть» из Омска и Санкт-Петербурга стали героями видеопроекта научно-популярного журнала «Энергия+» и медиалаборатории «Гигарама». Они рассказали о своей работе, профессиональном развитии и возможностях, которые открывает розничное направление нефтяной отрасли.

Омск в проекте представила Виктория Гришина. Она пришла работать на автозаправочную станцию в 20 лет, а сегодня руководит одной из 80 станций сети в городе. В ее команде восемь человек. За время работы Виктория освоила новые компетенции, получила высшее экономическое образование и выросла до руководящей должности.

Скрин-шот из фильма

– Я люблю свою работу за разносторонние задачи, общение с людьми и возможности карьерного роста, которые зависят только от твоего желания и готовности развиваться. Я освоила основы профессии оператора, вышла замуж, родила сына, получила высшее экономическое образование и выросла в должности – все это практически без отрыва от производства, – рассказала Виктория.

Вторым героем выпуска стал Вячеслав Овчаров из Санкт-Петербурга. Он начал карьеру оператором АЗС в Новосибирске шесть лет назад, а спустя год переехал в Петербург. Сейчас, в 26 лет, Вячеслав управляет станцией и коллективом из восьми сотрудников. В его обязанности входят организация технологических процессов, контроль качества обслуживания и работа с командой.

– Работа оператора АЗС стала для меня хорошим стартом. Компания поддерживает инициативных сотрудников, помогает совмещать работу с учебой, поддерживает желание развиваться и дает для этого все инструменты, – отметил Вячеслав.

Скрин-шот из фильма

Видеопроект включает серию выпусков о представителях семи ключевых профессий нефтяной отрасли. Помимо сотрудников АЗС, зрители смогут познакомиться с работой геологов, электромонтеров, водителей, операторов технологических установок и ИТ-специалистов. Каждый ролик показывает один рабочий день героя и позволяет увидеть, из каких задач складывается работа нефтяной отрасли.

По словам шеф-редактора «Энергии+» Станислава Бутенко, проект призван сформировать современный визуальный образ рабочих и инженерных профессий, о которых редко рассказывают в таком формате.

– Про рабочие и инженерные профессии нефтяной отрасли почти не снимают качественного визуального контента – а без него у профессии просто нет современного образа в голове у зрителя. Проект – редкая попытка показать, как выглядит труд, на котором держится вся энергетика страны, языком кино, а не языком вакансий, – прокомментировал Бутенко.

Режиссер студии «Гигарама» Константин Таран отметил, что создатели хотели показать отрасль через людей, которые обеспечивают работу предприятий.

– О нефтяной промышленности много рассказывают через технологии, истории открытий или продукты, которые она производит. Но за этим почти не видно человека на конкретном рабочем месте: как он выглядит, чем занимается и из чего состоит его дело. Нефтяная отрасль сегодня – это команда специалистов 250 профессий. Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых, без которых не будет работать ни одно предприятие. Мы показали человеческий портрет отрасли – живой, многогранный и вдохновляющий, – подчеркнул режиссер.