МЧС

Жители правобережья Иртыша в Тевризском районе остались без паромной переправы: суда убрали 30 октября, а ледовые переправы из-за теплой погоды пока не открыли. Без транспортного сообщения оказались села Белый Яр, Кузнецово, Екатериновка и другие.

Местный житель Сергей Леонидов пожаловался на проблему в программе «Диалог с губернатором». По его словам, люди живут в изоляции уже полмесяца.

– В Тевризском районе 30 октября убрали паром через Иртыш на переправе, уже полмесяца живем в полной изоляции на правом берегу. Иртыш еще и не думает замерзать, жить в изоляции еще около месяца, корм для животных и горючее в таком объеме запасти невозможно. Можно разобраться с теми, кто рано снял паром, и помочь нам с доставкой продовольствия и грузов, – обратился он.

В региональном Минтрансе объяснили, что паромные суда отправили в Омск на плановый ремонт, который проводят раз в пять лет. Как там отметили, сделать это нужно было до окончания навигационного периода. На Иртыше тем временем завершилась навигация: демонтированы буи, бакены и береговые знаки.

В Тевризском районе обычно работают три ледовые переправы – Изюкская, Белоярская и Бородинская. Когда они откроются, зависит от погоды.