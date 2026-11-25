Фото: ГК Титан

22 ноября в Омске прошел любительский турнир по баскетболу TITAN CUP. В соревнованиях приняли участие представители холдинга, спортивного сообщества, Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» и местных СМИ. Матчи прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Ивана Дворного. На площадку вышли четыре любительские команды, представляющие разные сферы деятельности. Организатором турнира выступила ГК «Титан».

Победителем TITAN CUP стала команда Центра игровых видов спорта, сформированная из сотрудников административного состава учреждения. Второе место заняли баскетболисты Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы», третье – команда ГК «Титан». Лучшим игроком холдинга признали Романа Скомаровского, аппаратчика производства изопропанола завода «Омский каучук».

– Для нас важно, чтобы спорт объединял не только профессионалов, но и людей самых разных профессий. TITAN CUP стал отличной возможностью встретиться на одной площадке, почувствовать командный дух и поддержать культуру активного образа жизни, – отметил заместитель генерального директора ГК «Титан» по производству Дмитрий Храпов.

Фото: ГК Титан

В холдинге планируют сделать соревнования ежегодными, постепенно расширяя круг участников. Турнир стал частью инициатив компании по развитию массового спорта в Омской области.

Отдельное направление социальной политики ГК «Титан» – поддержка баскетбола. С 2023 года холдинг выступает генеральным спонсором омского женского клуба «Нефтяник-Титан», основанного в 1965 году. За более чем 60 лет команда прошла путь от региональных соревнований до выступлений на высшем уровне российского женского баскетбола.