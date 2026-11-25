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При заказе такси пассажир обычно указывает маршрут, видит стоимость и ждет, когда ему назначат машину. Сервис заказа такси Drivee предлагает альтернативу привычным приложениям. Здесь пассажир сам предлагает цену, получает отклики водителей и выбирает, с кем ему поехать.

Когда важны водитель и автомобиль

Стоимость не всегда решает, когда выбираешь такси. Иногда важнее характеристики автомобиля или рейтинг водителя. Например, если нужно добраться до аэропорта имени Д.М.Карбышева с большим чемоданом, стоит обратить внимание на марку и модель машины. А в комментарии к заказу можно указать количество багажа. Так водитель заранее поймет, поместятся ли вещи в багажник. В Drivee водителя и машину пассажир выбирает сам, и это делает его альтернативой стандартному заказу такси.

Другой случай – поздняя поездка. Тогда пассажиру особенно важно заранее узнать, кто за ним приедет. У каждого водителя в приложении есть рейтинг, и не формальный, а живой. Он складывается из отзывов реальных пассажиров. Шкала пятибальная: рейтинг от 4,9 до 4,95 значит «хорошо», а от 4,95 и выше – «отлично». Рядом с рейтингом видно, сколько поездок водитель уже выполнил. Пассажир может выбрать того, кто вызывает доверие. И знать, что за рулем не случайный человек, а тот, кого другие пассажиры уже оценили высоко.

При этом необязательно ориентироваться только на самую низкую стоимость. Один водитель может предложить более выгодную цену, а у другого будет выше рейтинг или более подходящий автомобиль. Можно выбрать то, что важно именно в этой поездке.

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Когда хочется повлиять на стоимость поездки

На стоимость поездки влияют разные факторы. Это маршрут, загруженность дорог, а еще спрос на поездки и количество свободных водителей в конкретном районе. Например, утром и вечером, когда многие едут на работу или возвращаются домой, желающих заказать такси становится больше. Спрос может вырасти и в дождливую погоду или после концерта или матча в «G-Drive Арене». Даже когда машин мало, ты не ждешь решения приложения, а сам предлагаешь цену, которая заинтересует водителя прямо сейчас.

В Drivee об итоговой стоимости поездки договариваются пассажир и водитель. Первый предлагает свою цену, а второй может согласиться или назвать свою в ответ. Так приложение предлагает пользователям альтернативу обычным сервисам, где стоимость поездки назначается самим приложением. Сумма, о которой договорились, не меняется до конца поездки. Никаких скрытых наценок и условий под звездочкой.

Например, в пятницу вечером после работы нужно доехать из центра Омска домой в Ленинский округ. На дорогах пробки, спрос на такси высокий, а поездка по привычному маршруту подорожала. В Drivee можно предложить сумму, которую готов потратить на поездку, и посмотреть отклики водителей. Один может согласиться с предложенной ценой, другой ответит немного большей, но сможет приехать раньше. Пассажир сам решает, что для него сейчас важнее. Возможно, кто-то захочет сэкономить, а кто-то быстрее уехать.

Если маршрут незнакомый и сложно определить подходящую стоимость, можно ориентироваться на рекомендованную цену в приложении. Это только подсказка, последнее слово всегда остается за пассажиром и водителем.

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Как подготовиться к поездке в Drivee

Уточни место подачи автомобиля. Если заказываешь такси у вокзала, торгового или бизнес-центра, проверь точку на карте. У таких зданий часто несколько входов, а остановка разрешена не везде. Оцени стоимость поездки. В Drivee можно предложить свою сумму. Если маршрут незнакомый, ориентируйся на рекомендованную цену в приложении. А если водители не откликаются на предложение, попробуй его изменить. Заложи запас времени. В часы пик, дождь или после массовых мероприятий спрос на такси может вырасти. Учитывай это, если торопитесь на поезд или важную встречу. Не спеши с выбором. Если время позволяет, сравни несколько предложений. Обращай внимание на стоимость, рейтинг водителя, автомобиль и время подачи. Уточни детали поездки. Если едешь с питомцем, укажи его размер и есть ли переноски. Если везешь багаж, напиши, сколько будет чемоданов и примерно какого они размера. Все это удобно указать в комментарии к заказу или обсудить с водителем в чате. Поделись маршрутом с близкими. Это можно сделать прямо во время поездки, так спокойнее и пассажиру, и тем, кто его ждет. Особенно если возвращаешься домой поздно вечером или едешь в незнакомый район. А если что-то пошло не так, в приложении есть кнопка безопасности и круглосуточная поддержка.

Российский сервис для заказа такси Drivee работает более чем в 100 городах страны. Цену поездки предлагает пассажир, а водитель принимает ее или отвечает встречным предложением. В приложении доступны городские и междугородние поездки, а также курьерская доставка.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+