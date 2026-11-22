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Жителей трех сел Омской области на предстоящей неделе ждут перерывы в телевещании – с 23 по 27 ноября. Отключения связаны с обслуживанием передающего оборудования, сообщили в РТРС.

Первым без привычных каналов останется Новотроицк в Нижнеомском районе. Завтра, 23 ноября, сигнал там пропадет с 08:00 до 18:00, а во вторник, 24 ноября, отключение продлится 10 часов. В эти промежутки местные жители не смогут посмотреть телеканалы обоих мультиплексов – РТРС-1 и РТРС-2.

В середине недели работы дойдут до Михайловки: там трансляцию приостановят на 10 часов 25 и 26 ноября. А в пятницу, 27 ноября, с 08:00 до 18:00 телевизор не покажет каналы жителям Кондратьево.

В РТРС отметили, что часть запланированных отключений могут отменить из-за погодных условий.